Волгоградцам отключат газ за самовольное подключение плиты

Поправки были введены в федеральный закон № 308-ФЗ. Замена газового оборудования теперь должна происходить под строгим наблюдением специалистов. Перед установкой волгоградцам необходимо вызвать официальную газовую службу, заключить договор и оплатить услугу по региональному тарифу, а лишь после пользоваться новой техникой.