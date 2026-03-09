Врач спасла пассажира во время перелёта из Москвы в Новосибирск

Начальник алтайской медико-санитарной части № 128 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Татьяна Баранова предотвратила трагедию на борту самолета, летевшего из Москвы в Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Инцидент произошел 6 марта: предположительно, у пассажира случился приступ гипогликемии. Доктор, находившаяся на борту, мгновенно отреагировала и оказала экстренную медицинскую помощь.
«Благодаря мгновенной реакции, эмпатии, опыту и профессиональным действиям доктора ФМБА России состояние пассажира удалось стабилизировать», — отметили в пресс-службе.
Самолет продолжил полет по расписанию, вынужденная посадка не потребовалась.