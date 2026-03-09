Врач спасла пассажира во время перелёта из Москвы в Новосибирск

Начальник алтайской медико-санитарной части № 128 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Татьяна Баранова предотвратила трагедию на борту самолета, летевшего из Москвы в Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.