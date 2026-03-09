В Волгодонском районе 16-летний подросток на питбайке врезался в иномарку

В воскресенье, 8 марта, в Волгодонском районе 16-летний подросток на питбайке пострадал в ДТП. Об этом рассказали в социальных сетях в региональной Госавтоинспекции.
— В 22 часа 01 минуту в станице Романовской на улице Тюхова водитель, управляя спортивным инвентарем — питбайком «Кае», при обгоне допустил столкновение с автомобилем «Хундай Акцент» под управлением 39-летнего водителя, — уточнили в ведомстве.
В результате аварии несовершеннолетний водитель двухколесного транспорта получил различные телесные повреждения. С места происшествия пострадавшего экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Фото: региональная Госавтоинспекция.
Напомним, утром в понедельник, 9 марта, в Волгодонске произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель и пассажирка мотоцикла.
— В 09:27 в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении мотоцикла со следами ДТП на улице 2-я Бетонная. Установлено, что водитель «Хонды X11» не выбрал безопасную скорость, допустил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием, — подчеркнули в ведомстве.
