В Волгодонском районе 16-летний подросток на питбайке врезался в иномарку

— В 09:27 в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении мотоцикла со следами ДТП на улице 2-я Бетонная. Установлено, что водитель «Хонды X11» не выбрал безопасную скорость, допустил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием, — подчеркнули в ведомстве.