Туристка из Петербурга не знает, когда можно будет вылететь из Дохи

Ранее в катарской авиакомпании Qatar Airways сообщили РИА Новости, что первый с 28 февраля рейс авиакомпании вылетел 9 марта из Дохи в Москву. Он должен прибыть в аэропорт «Шереметьево» около 18.00 мск. Посольство РФ в Катаре сообщало, что запланированным на понедельник рейсом из Дохи в Москву улетят, прежде всего, те, кто не смог этого сделать 28 февраля, пассажиры с детьми, пожилые люди и те, кто нуждаются в срочной медицинской помощи.