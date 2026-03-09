Туристка из Петербурга не знает, когда можно будет вылететь из Дохи

«У нас стоит рейс от Pegasus Airlines на 11 марта. Но так как летают сейчас только “Катарские авиалинии”, то понимания никакого нет», — сказала она.
Туристка добавила, что ожидает, когда авиакомпания Qatar Airways начнет предлагать билеты на вывозные рейсы.
«Путь через Саудовскую Аравию мы откладываем на последний момент. Пока не готовы так выбираться. Ждем какую-то информацию по рейсам. Надеемся, что когда “Катарские авиалинии” вывезут своих пассажиров с билетами, то возьмутся за нас и предложат приобрести билеты от них на вывозные рейсы», — добавила Ксения.
Она сообщила, что застрявшим в Дохе туристам продлевают бесплатное проживание в отелях, а также кормят три раза в день.
Ранее туристка сообщала РИА Новости, что приехала в Катар на пять дней, вылет назад планировался 2 марта. Она должна была возвращаться в Санкт-Петербург с пересадкой в Стамбуле.
Ранее в катарской авиакомпании Qatar Airways сообщили РИА Новости, что первый с 28 февраля рейс авиакомпании вылетел 9 марта из Дохи в Москву. Он должен прибыть в аэропорт «Шереметьево» около 18.00 мск. Посольство РФ в Катаре сообщало, что запланированным на понедельник рейсом из Дохи в Москву улетят, прежде всего, те, кто не смог этого сделать 28 февраля, пассажиры с детьми, пожилые люди и те, кто нуждаются в срочной медицинской помощи.
Воздушное пространство Катара остается закрытым с 28 февраля из-за обострения обстановки в регионе, национальная авиакомпания совершает только вывозные рейсы по специальным безопасным коридорам.