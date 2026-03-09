Ричмонд
Под Волгоградом вспомнили партизана и разведчика Великой Отечественной

За мужество и героизм капитан Роберт Клейн был удостоен звания Героя Советского Союза.

В Камышинском районе вспоминают 9 марта Робетра Клейна — танкист, партизан и разведчик, удостоенный звания Герой Советского Союза, родился в этот день в 1913 году в селе Кривцовка.

«В 1931 году он окончил автомеханический техникум в Саратовской области, а в 1932-м его призвали в Красную Армию. Два года он служил два года на Дальнем Востоке, осваивая первые советские танки, а затем окончил Ульяновскую бронетанковую школу», — рассказывают в администрации города.

В сентябре 1941 года он остался лежать на поле боя вблизи Чернигова. Его спасли местные жители. Оставаясь в оккупации, он подпольную антифашистскую группу и в ее составе перешел к партизанам.

Великолепное знание немецкого языка позволило Клейну добыть немало информации, полезной для советских войск.

В 1944 году партизан-разведчик получил приказ — остановить контрнаступление фашистов и сделал немыслимое: Клейн переоделся в форму немецкого полковника лихо подлетел на трофейной машине к переправе и, пользуясь тем, что в совершенстве владел немецким, четкими приказами остановил движение гитлеровских войск.

За мужество и героизм капитан Роберт Клейн был удостоен звания Героя Советского Союза.

Демобилизовали Роберта Александровича в 1946 году. Он жил и работал в городе Орле и скончался 30 января 1990 в 76 лет. Его бюст установлен в Камышине на Аллее Героев в парке Победы.

