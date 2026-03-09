Ричмонд
В Башкирии напомнили о возможности не ходить в школу в мороз

Условия для пропуска занятий озвучил министр просвещения республики Мавлетбердин.

Источник: Комсомольская правда

Министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин напомнил школьникам о возможности не ходить на учебу в мороз. Чиновник назвал условия, при которых дети могут пропустить занятия:

— начальная школа: можно остаться дома при 23 градусах мороза в селах и при 25 — в городах.

— 5−9 классы: при минус 25 в сельской местности и при минус 27 — в городской.

— старшеклассники: при минус 30 на селе и при минус 32 в городе.

При этом министр подчеркнул: даже если ребенок не пришел в школу из-за холодов, учебное заведение работает в обычном режиме.

Напомним, жителей Башкирии предупредили о похолодании до −35 градусов в ближайшие сутки.

