В Башкирии напомнили о возможности не ходить в школу в мороз

Министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин напомнил школьникам о возможности не ходить на учебу в мороз. Чиновник назвал условия, при которых дети могут пропустить занятия:
— начальная школа: можно остаться дома при 23 градусах мороза в селах и при 25 — в городах.
— 5−9 классы: при минус 25 в сельской местности и при минус 27 — в городской.
— старшеклассники: при минус 30 на селе и при минус 32 в городе.
При этом министр подчеркнул: даже если ребенок не пришел в школу из-за холодов, учебное заведение работает в обычном режиме.
Напомним, жителей Башкирии предупредили о похолодании до −35 градусов в ближайшие сутки.
