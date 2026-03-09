Жители Петербурга смогут бесплатно обследоваться на гепатит С

С 10 по 13 марта в Клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина на улице Миргородской желающие могут сдать кровь. Это возможно с 9.00 до 15.00. Там же даёт консультации инфекционист. Предварительная запись на сдачу анализов и приём врача не требуется.