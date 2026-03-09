Жители Петербурга смогут бесплатно обследоваться на гепатит С

В Санкт-Петербурге в рамках начавшейся 9 ноября недели по борьбе с гепатитом С можно будет пройти бесплатное обследование, а также получить консультацию врача-инфекциониста. Об этом сообщает администрация города.
С 10 по 13 марта в Клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина на улице Миргородской желающие могут сдать кровь. Это возможно с 9.00 до 15.00. Там же даёт консультации инфекционист. Предварительная запись на сдачу анализов и приём врача не требуется.
Как отмечает губернатор Александр Беглов, забота о здоровье петербуржцев является неизменным приоритетом деятельности городского правительства.
«Медики не только обеспечивают жителей Северной столицы доступной информацией об этой болезни, но и сокращают её распространение с помощью мер профилактики и своевременной диагностики, организуют качественное сопровождение на всех этапах лечения опасного недуга», — сказал Беглов.
Добавим, что Петербург воплощает в жизнь региональный проект по борьбе с гепатитом С и минимизации рисков его распространения. Работы ведутся по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». В 2025 году все цели программы удалось полностью выполнить.
Так, пациентов с этим заболеванием бесплатно обеспечивают лекарствами. В 2025 году необходимое лечение амбулаторно получили 1225 человек, а на дневном стационаре — 1631.
Кроме того, для почти 350 тысяч человек город организовал скрининговые исследования на антитела гепатита C. И показатели заболеваемости составили 6,25 на 100 тысяч населения. По сравнению с 2024 годом это ниже в полтора раза.