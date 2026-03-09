Новосибирский актер Никита Кологривый поздравил мошенниц с 8 Марта

Новосибирский актер Никита Кологривый в преддверии 8 Марта обратился к телефонным мошенницам. Он поздравил их с праздником и призвал больше не обманывать людей. Об этом стало известно из телеграм-канала актера.
В своем личном блоге артист поделился фрагментом разговора с аферисткой, а затем обратился ко всем женщинам, занимающимся мошенничеством.
— Вы тоже наверняка красивые и обаятельные женщины, жены и матери, даже бабушки! Желаю вам поскорее сменить работу — обманывать людей нехорошо, — заявил Кологривый.