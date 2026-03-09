Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападений собак в Волжском

Люди рассказали, что на территории больничного комплекса на улице Свердлова в городе Волжском развелось огромное количество бездомных животных. Эти собаки регулярно нападают на прохожих, создавая реальную угрозу для здоровья и жизни граждан. Самое тревожное, что обращения в различные инстанции долгое время оставались без ответа, и никаких мер по отлову агрессивных животных не предпринимали.