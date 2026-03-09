Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападений собак в Волжском

В Волжском возбудят уголовное дело после многочисленных жалоб на агрессивных безнадзорных собак. Такое указание дал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком. Решение приняли после того, как в приемную председателя СКР в соцсети «ВКонтакте» поступило обращение от местных жителей.
Люди рассказали, что на территории больничного комплекса на улице Свердлова в городе Волжском развелось огромное количество бездомных животных. Эти собаки регулярно нападают на прохожих, создавая реальную угрозу для здоровья и жизни граждан. Самое тревожное, что обращения в различные инстанции долгое время оставались без ответа, и никаких мер по отлову агрессивных животных не предпринимали.
Эта ситуация вызвала серьезную обеспокоенность у Бастрыкина. Он поручил немедленно возбудить уголовное дело по данному факту. Теперь предстоит тщательно расследовать, почему профильные структуры бездействовали и не смогли обеспечить безопасность граждан.