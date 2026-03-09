Совмин решил, кто в Беларуси получит материальную помощь к 9 мая до 5000 рублей

Власти решили, кто в Беларуси получит материальную помощь к 9 мая до 5000 белорусских рублей, сообщил телеграм-канал «Правительство Беларуси».
Так, Совмин принял постановление о выплате ежегодной материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы. Выплаты будут проводиться с 4 по 8 мая 2026-го и составят от 1,5 до 5 тысяч рублей.
По 1500 рублей будет выплачено семьям военнослужащих, партизан и подпольщиков, которые погибли или пропали без вести в годы Великой Отечественной войны (супругам, которые не вступили в новый брак, детям-инвалидам с детства (так же усыновленным или удочеренным), другим иждивенцам, для которых установлено повышение пенсии согласно законодательству). Такую же материальную помощь получат бывшие узники (в том числе несовершеннолетние) фашистских концлагерей, тюрем, гетто, бывшие несовершеннолетние узники иных мест принудительного содержания, созданные фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии на это основании, инвалидам с детства из-за ранения, контузии, увечья во время боевых действий во время Великой Отечественной войны либо последствиями военных действий.
По 2500 рублей матпомощи получат лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной войны. Также столько будет выплачено работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной ПВО, занятым в строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в тыловых границах фронтов, прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, предприятиях, учреждениях и организациях Ленинграда во время блокады города с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Материальную помощь 5000 рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, которые принимали участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года.
Всего на выплату единовременной матпомощи из республиканского бюджета будет направлено 10,6 миллиона рублей.
