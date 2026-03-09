Совмин решил, кто в Беларуси получит материальную помощь к 9 мая до 5000 рублей

По 1500 рублей будет выплачено семьям военнослужащих, партизан и подпольщиков, которые погибли или пропали без вести в годы Великой Отечественной войны (супругам, которые не вступили в новый брак, детям-инвалидам с детства (так же усыновленным или удочеренным), другим иждивенцам, для которых установлено повышение пенсии согласно законодательству). Такую же материальную помощь получат бывшие узники (в том числе несовершеннолетние) фашистских концлагерей, тюрем, гетто, бывшие несовершеннолетние узники иных мест принудительного содержания, созданные фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии на это основании, инвалидам с детства из-за ранения, контузии, увечья во время боевых действий во время Великой Отечественной войны либо последствиями военных действий.