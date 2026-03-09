Фарм-клуб воронежского «Бурана» одержал разгромную победу в НМХЛ

Воронежская «ЭкоНива-Бобров» провела два матча в Глазове с местным «Прогрессом» в рамках регулярного чемпионата НМХЛ. В первой встрече гости дважды вели в счете (1:0 и 3:1), но уступили в овертайме — 3:4. По разу хозяев огорчили Никита Кошелев (4-я, 1:0), Андрей Мещеряков (35-я, 2:1) и Никита Морозов (44-я, 3:1).