Фарм-клуб воронежского «Бурана» одержал разгромную победу в НМХЛ

Воронежская «ЭкоНива-Бобров» провела два матча в Глазове с местным «Прогрессом» в рамках регулярного чемпионата НМХЛ. В первой встрече гости дважды вели в счете (1:0 и 3:1), но уступили в овертайме — 3:4. По разу хозяев огорчили Никита Кошелев (4-я, 1:0), Андрей Мещеряков (35-я, 2:1) и Никита Морозов (44-я, 3:1).
Зато на следующий день клуб из Боброва размазал соперников по льду — победил со счетом 8:0. По дублю оформили Кирилл Николенко (4-я, 27-я), Александр Кочетков (41-я, 45-я), по разу отличились Владимир Русанов (16-я), Тихон Шакалов (21-я), Мещеряков (34-я) и Максим Колесников (53-я).
Тем временем, «Протон» из Нововоронежа обменялся победами в Новочебоксарске с «Соколом» — 1:2 (Степан Литвинцев, 58-я, 1:1) и 3:1 (Александр Хмиль, 18-я, 1:0, 31-я, 2:0) и Максим Кузнецов (60-я, 3:1).
После вчерашнего игрового дня «ЭкоНива-Бобров» занимает четвертое место на «Востоке» (уже в ранге участника плей-офф), а «Протон» — десятый (минус пять баллов от зоны плей-офф).
Теперь 17 и 18 марта фарм-клуб воронежского «Бурана» примет в Боброве мичуринский «Тамбов» (начало матчей в 18:00). А «Протон» 11 и 12 марта сыграет в Глазове с «Прогрессом» (начало матчей в 17:30).