Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистанцу не удалось оспорить конфискацию 10 кг волос в Нижнем Новгороде

Гражданину Узбекистана не удалось оспорить конфискацию 10 килограммов человеческих волос. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Отмечается, что Нижегородский областной суд не удовлетворил жалобу на решение районного суда о конфискации товара.

Суд установил, что 22 июля 2025 года в зоне таможенного контроля аэропорта Нижний Новгород мужчина не задекларировал 94 среза натуральных человеческих волос разной длины. Общий вес груза превышал 10 килограммов.

По словам мужчины, волосы он купил в Узбекистане и привез в Россию для работы в парикмахерских — как материал для изготовления париков. 5 марта 2026 года областной суд оставил решение первой инстанции без изменения. Оно вступило в законную силу в день вынесения.