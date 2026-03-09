Ричмонд
В Светлом спасли косулю, которую заметили на льду

Животное было обессилено.

Источник: Биосфера Балтики

В Светлом неравнодушные местные жители спасли косулю, которую заметили на льду. О случившемся рассказали в организации «Биосфера Балтики». Отмечается, что герои — сотрудники крупного предприятия, которые не остались в стороне.

Спасательная операция прошла 8 марта. Люди не растерялись и все сделали организованно — пример для всех остальных!

«Своими силами была проведена сложнейшая работа по вызволению животного из западни. Ребята связались с нами и передали косулю для дальнейшего наблюдения», рассказали в «Биосфере Балтики».

Малышку назвали Марта. Сейчас она проходит лечение и реабилитацию.