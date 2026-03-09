Производитель бытовой химии в Беларуси получил штраф 400 тысяч рублей

В Беларуси производитель бытовой химии и косметики оштрафован за превышение цен, сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля.
Во время проверки одного из производителей товаров бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции сотрудники КГК Могилевской области установили нарушения законодательства. Так, производитель продавал свою продукцию по ценам, которые не были подтверждены экономическими расчетами. Еще он систематически повышал отпускные цены на продукцию без обязательного согласования с облисполкомом.
— По итогам проверки предприятие оштрафовано на 400 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе.
Напомним, в Беларуси за реализацию регулируемых государством товаров без экономических расчетов, которые бы подтверждали уровень отпускных цен (или с нарушением установленного порядка регистрации цен) предусмотрена административная ответственность до 10% стоимости реализованных товаров (ч. 3 ст. 13.2 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).
Тем временем Совмин решил, кто в Беларуси получит материальную помощь к 9 мая до 5000 рублей.
Еще власти упростили техосмотр и регистрацию одного вида транспорта в Беларуси.