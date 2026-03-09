Ричмонд
Пожилая ростовчанка лишилась десяти тысяч рублей из-за потери банковской карты

Житель Ростова оплатил 27 покупок чужой банковской картой.

Источник: Комсомольская правда

Ростовские полицейские задержали подозреваемого в хищении денежных средств с банковской карты. Об этом рассказали в социальных сетях регионального МВД.

— В Отдел полиции № 6 обратилась 72-летняя местная жительница с заявлением о краже. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 59-летний местный житель. Как выяснили полицейские, злоумышленник нашел на одной из улиц банковскую карту, — уточнили в ведомстве.

Правоохранители установили, что мужчина не попытался вернуть находку владелице или отнести ее в банк. Вместо этого он отправился в различные торговые точки города и в течение непродолжительного времени совершил 27 покупок бесконтактным способом оплаты. Таким образом ростовчанин потратил более десяти тысяч рублей со счета потерпевшей.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье о краже с банковского счета. На период расследования мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Подпишись на нас в MAX и Telegram.