Пожилая ростовчанка лишилась десяти тысяч рублей из-за потери банковской карты

Правоохранители установили, что мужчина не попытался вернуть находку владелице или отнести ее в банк. Вместо этого он отправился в различные торговые точки города и в течение непродолжительного времени совершил 27 покупок бесконтактным способом оплаты. Таким образом ростовчанин потратил более десяти тысяч рублей со счета потерпевшей.