Россиян растрогала история мальчика, которому не продали цветы для мамы

Жительница Нижнего Новгорода Елизавета Богомолова 7 марта, накануне Международного женского дня, опубликовала на своей странице в соцсети Instagram* (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) видео, в котором рассказала, как ее пятилетнему сыну Елисею отказались продать букет цветов в местном магазине. Малыш горько рыдал, что не смог сделать сюрприз. По словам девушки, продавцы объяснили отказ тем, что мальчику нет и шести лет, и их могут наказать за такую сделку. Чтобы утешить сына, девушка зашла в магазин вместе с ребенком, и пока она стояла, закрыв глаза, мальчику продали-таки букет роз, который он потом торжественно вручил «любимой мамочке».