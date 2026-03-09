Ричмонд
Собянин: более 90% школ Москвы участвуют в проекте «Математическая вертикаль»

По словам мэра столицы, в классах «Математической вертикали» обучаются свыше 52 тыс. школьников.

Источник: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Более 90% московских школ присоединились к городскому образовательному проекту «Математическая вертикаль». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Больше 90% столичных школ присоединились к “Математической вертикали”, — написал он в Max.

По его словам, проект был создан в 2018 году, и за это время число его участников выросло более чем в пять раз. Сейчас в классах «Математической вертикали» обучаются свыше 52 тыс. школьников.

Ученики 7−9-х классов изучают углубленный курс математики, включая алгебру, геометрию, теорию вероятностей и статистику. Также для них проводятся мастер-классы ведущих вузов и компаний, работают кружки и факультативы, связанные с математикой и смежными дисциплинами.

Собянин отметил, что преподавание в этих классах ведут учителя, прошедшие специальную подготовку и общегородское тестирование. Партнерами проекта выступают 13 ведущих вузов страны, среди которых НИУ ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова, НИТУ МИСИС, РТУ МИРЭА и МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Большинство выпускников программы для продолжения обучения выбирают предпрофессиональные классы — инженерные, IT или предпринимательские. В них школьники изучают профильные предметы, проходят специализированные курсы и готовятся к поступлению в университеты.

