Собянин: более 90% школ Москвы участвуют в проекте «Математическая вертикаль»

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Более 90% московских школ присоединились к городскому образовательному проекту «Математическая вертикаль». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Больше 90% столичных школ присоединились к “Математической вертикали”, — написал он в Max.
По его словам, проект был создан в 2018 году, и за это время число его участников выросло более чем в пять раз. Сейчас в классах «Математической вертикали» обучаются свыше 52 тыс. школьников.
Ученики 7−9-х классов изучают углубленный курс математики, включая алгебру, геометрию, теорию вероятностей и статистику. Также для них проводятся мастер-классы ведущих вузов и компаний, работают кружки и факультативы, связанные с математикой и смежными дисциплинами.
Большинство выпускников программы для продолжения обучения выбирают предпрофессиональные классы — инженерные, IT или предпринимательские. В них школьники изучают профильные предметы, проходят специализированные курсы и готовятся к поступлению в университеты.