«Пройти через Сталинград и выжить — все равно, что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

Под артиллерийским обстрелом и ударами пикирующих бомбардировщиков дивизия Родимцева все же наступала. По словам самого «генерала- отваги», вести оборонительные бои в сложившихся условиях было уже бесполезно — для преодоления кризиса требовалось именно продвижение советских войск. «Пассивная оборона уже не могла спасти город. Надо было наступать, отвоевывать в уличных боях метр за метром территорию, занятую врагом. Да и можно ли было действовать по-иному, если противник прижимал наши обескровленные части к реке, вводя в бой все новые и новые резервы? Нет, не на оборону надо было тогда ориентироваться, а на то, чтобы преодолевшие водную преграду части с ходу вводить в бой, стремиться очистить от врага как можно большую территорию города».