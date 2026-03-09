Ричмонд
+13°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нас поставили перед фактом». У Элвина Грея отменился концерт — он объяснил, в чем дело

Элвин Грей объявил об отмене своего концерта в Балаково.

Источник: Комсомольская правда

У популярного башкирского певца Элвина Грея (Радика Юльякшина) отменился концерт в городе Балаково Саратовской области. Об этом артист сообщил в своем телеграм-канале.

— Причина не во мне и моей команде. И тем более не в Вас. В прошлый раз концерт был перенесен по условиям безопасности населения. В этот раз кто-то решил провести что-то в ДК именно в наш с Вами день. Нас поставили перед фактом. Переносить опять концерт думаю нет смысла. Значит не судьба, — написал исполнитель.

Он добавил, что, вероятнее всего, попросит организаторов вернуть деньги за купленные билеты. Юльякшин извинился за отмену выступления.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.