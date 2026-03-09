«Нас поставили перед фактом». У Элвина Грея отменился концерт — он объяснил, в чем дело

У популярного башкирского певца Элвина Грея (Радика Юльякшина) отменился концерт в городе Балаково Саратовской области. Об этом артист сообщил в своем телеграм-канале.
— Причина не во мне и моей команде. И тем более не в Вас. В прошлый раз концерт был перенесен по условиям безопасности населения. В этот раз кто-то решил провести что-то в ДК именно в наш с Вами день. Нас поставили перед фактом. Переносить опять концерт думаю нет смысла. Значит не судьба, — написал исполнитель.
Он добавил, что, вероятнее всего, попросит организаторов вернуть деньги за купленные билеты. Юльякшин извинился за отмену выступления.
