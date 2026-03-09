Звезда сериала «Фишер» Сергей Шароватов погорел на бизнесе с отелями в Ленобласти

Московский актер Сергей Шароватов, звезда сериалов о маньяках «Чикатило» и «Фишер», погорел на вложениях в отельный бизнес в Ленобласти. Как пишет URA.RU, артист вложил 2,5 миллиона рублей в проекты будущих загородных гостиниц в 47 регионе, но выхлопа от инвестиций не получил. Мужчина пожаловался на то, что ему вернулось лишь 1,6 млн рублей, а с апреля 2025 года строительная сеть кормит его завтраками.
— Представители стройкомпаний, по утверждению актера, тянут время и не называют точные сроки расчета с ним. Артист подал им досудебную претензию. По его словам, он такой не один и пострадавших инвесторов может быть до трех тысяч, — передает информагентство.
Тем временем в группе компаний, отвечающих за проект отелей, утверждают, что не отказываются от возвращения средств и пеняют, что одного из их сотрудников поймали на мошенничестве, а финансовый директор якобы удалил бухгалтерскую базу, которую до сих пор восстанавливают.