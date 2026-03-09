Ричмонд
+13°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавская певица Наталья Гордиенко выпустила новую песню: Коктейль тоски и душевного зова на фольклорных мотивах

Наталия Гордиенко, одна из самых ярких и узнаваемых артисток страны, вновь привлекает внимание публики новым синглом [видео]

Источник: Комсомольская правда

Наталия Гордиенко, одна из самых ярких и узнаваемых артисток страны, вновь привлекает внимание публики новым синглом — «Du-mă Dorule», песней, в которой эмоция традиции гармонично сочетается с энергией современного звучания.

Основанная на фольклорных мотивах и переосмысленная в современном стиле, композиция выводит на первый план тему тоски и душевного зова — одного из самых глубоких и узнаваемых чувств в румынской культуре. Благодаря актуальной продакшн-работе и проникновенному исполнению, песня создаёт мост между традиционными музыкальными корнями и эстетикой современного поп-звучания.

— «Du-mă Dorule» — это настоящий взрыв энергии и жизни, идеально подходящий для начала весны, когда всё вокруг возрождается и наполняется новыми красками. Песня рассказывает о любви, поиске и новых началах. Клип — это романтическая аллегория, история, вдохновлённая образом Жанны д’Арк, — о жертве ради любви и о возрождении, — говорит Наталия Гордиенко.

Для этой песни артистка решила сотрудничать с Kesu Key — свежим и ярким голосом, который привносит в композицию дополнительную энергию и свежесть. Вместе два артиста создают особую музыкальную атмосферу, где фольклорные влияния естественно переплетаются с современным звучанием.

Этой работой Наталия Гордиенко продолжает исследовать новые творческие направления, представляя публике проекты, которые переосмысливают традицию в современной и понятной для нового поколения форме.

Сингл «Du-mă Dorule» уже доступен на всех стриминговых платформах, а официальный видеоклип можно посмотреть на официальном YouTube-канале Наталии Гордиенко.