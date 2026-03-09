В Белоруссии проверят боеготовность ВВС

Он пояснил, что эти войска уже в мирное время выполняют боевую задачу по охране воздушных пространства и границ страны. «А если брать шире, то и Союзного государства, и западного стратегического направления в рамках ОДКБ. Поэтому ответственность перед этим видом вооруженных сил действительно очень высока. Мы должны быть уверены, что ВВС и войска ПВО способны противодействовать современным вызовам и угрозам», — сказал Вольфович.