Видеонаблюдение на ОГЭ и ЕГЭ в Воронежской области обойдется более чем в 50 миллионов

В регионе будут действовать 111 пунктов сдачи экзаменов.

На организацию видеонаблюдения на ОГЭ И ЕГЭ в Воронежской области в 2026 году из регионального бюджета выделят почти 50,5 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику нужно будет установить по две видеокамеры в помещениях для сдачи ОГЭ и ЕГЭ, которые будут подготовлены на базе 52 школ Воронежа и 59 учебных заведений муниципалитетов региона, а также в помещениях апелляционной комиссии. Важно, что оборудование было подключено к источнику бесперебойного питания, а записи экзаменационных испытаний выпускников должны храниться до 1 марта 2027 года.

От желающих принять участие в тендере заявки ждут до 12 марта. Итоги электронного аукциона подведут 16 марта.