Видеонаблюдение на ОГЭ и ЕГЭ в Воронежской области обойдется более чем в 50 миллионов

Подрядчику нужно будет установить по две видеокамеры в помещениях для сдачи ОГЭ и ЕГЭ, которые будут подготовлены на базе 52 школ Воронежа и 59 учебных заведений муниципалитетов региона, а также в помещениях апелляционной комиссии. Важно, что оборудование было подключено к источнику бесперебойного питания, а записи экзаменационных испытаний выпускников должны храниться до 1 марта 2027 года.