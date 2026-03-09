«Ротор» упустил победу в домашнем матче с «Уралом»

Команда под руководством Дмитрия Парфенова бодро начала первый тайм, постоянно атакуя ворота екатеринбуржцев. Поэтому гол не оставил долго себя ждать — уже на 9-й минуте ударом с пенальти отличился новичок команды Абу-Саид Эльдарушев. В своей же зоне нарушил правила вратарь соперника Иван Кузнецов.