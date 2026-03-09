Ричмонд
Оператор дрона из Башкирии получил медаль Суворова

Вадим Ибрагимов служит в зоне СВО с августа 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Участника специальной военной операции Вадима Ибрагимова из Белокатайского района Башкирии Вадима Ибрагимова наградили медалью Суворова. Об этом сообщила глава муниципалитета Лилия Мулланурова.

— От всей души поздравляю нашего земляка с заслуженной наградой! Благодарю за верность долгу, стойкость и защиту интересов нашей страны. Вы — пример настоящего мужества для всех нас, — написала в своих соцсетях Мулланурова.

Ибрагимов с августа 2024 года выполняет боевые задачи в зоне СВО. Он заключил контракт с Минобороны и служит оператором беспилотников.

