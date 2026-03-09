В Самаре на Ленинградской отреставрировали особняк с куполом

Дом № 22 на улице Ленинградской, который неизменно привлекает внимание туристов, поднимающихся от речного вокзала, наконец-то обрел былое величие. Здесь завершился капитальный ремонт с элементами реставрации.
История этого дома хранит имена двух владельцев. Предположительно, построил его в 1910—1914 годах архитектор Петр Головкин (младший брат известного краеведа Константина Головкина) для своей семьи. Позже первый этаж сдавался под магазин, одним из арендаторов был купец Григорий Сапрыкин, который, вероятно, стал последним хозяином усадьбы. Архитекторы относят здание к стилю модерн, отмечая его центральную арку, эркер с колоннами и купол, стилизованный под «ананасную» грань, который венчает деревянный шпиль грушевидной формы.
Специалисты провели историко-архивные и инженерно-технические исследования, чтобы подобрать точные материалы. Керамическую плитку, там где она была утрачена, восстанавливали обжиговым способом по старым образцам, требуя морозостойкости до 50 циклов. Швы между плиткой расчищали вручную, а кирпичную кладку очищали только щетками и скребками, чтобы не повредить ослабленную структуру.