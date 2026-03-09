В Самаре на Ленинградской отреставрировали особняк с куполом

История этого дома хранит имена двух владельцев. Предположительно, построил его в 1910—1914 годах архитектор Петр Головкин (младший брат известного краеведа Константина Головкина) для своей семьи. Позже первый этаж сдавался под магазин, одним из арендаторов был купец Григорий Сапрыкин, который, вероятно, стал последним хозяином усадьбы. Архитекторы относят здание к стилю модерн, отмечая его центральную арку, эркер с колоннами и купол, стилизованный под «ананасную» грань, который венчает деревянный шпиль грушевидной формы.