В Беларуси с 14 марта разрешили охоту более чем на 10 видов птиц

В Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР) сообщили, что с 14 марта в республике стартует весенний сезон охоты на гусей и селезней уток.

Несмотря на то, что он продлится до 10 мая, фактически охотиться весь этот период нельзя. Общая продолжительность сезона не должна превышать 28 дней (за исключением охоты на самцов вальдшнепа).

В организации объяснили, что точные даты открытия и закрытия устанавливают сами охотничьи хозяйства. Они ориентируются на наличие птицы в угодьях.

На каких птиц можно охотиться?

Охотники могут добывать гусей любого пола и возраста. Речь идёт о следующих видах:

  • белолобый гусь,
  • гусь-гуменник,
  • серый гусь,
  • канадская казарка.

Также разрешили добывать баклана, сизого голубя, серую цаплю и большую белую цаплю.

С утками правила строже.

С утками действуют ограничения. Охотники могут стрелять только селезней. Это касается:

  • кряквы,
  • свиязи,
  • гоголя,
  • широконоски,
  • хохлатой чернети,
  • чирка-свистунка,
  • чирка-трескунка,
  • серой утки.

Когда и как можно охотиться?

В БООР рассказали, что добыча гусей и уток разрешена в светлое время суток (при этом действует запрет с 12:00 до 18:00).

Охотники обычно стреляют из скрадка или из засады и используют маскировку. Птицу подманивают манком, подсадными гусями или утками, а также профилями и чучелами. Для охоты используют гладкоствольное оружие с дробовыми патронами.

Кроме того, для поиска и подачи добычи охотники могут брать собак. Подходят терьеры, таксы, легавые, спаниели, ретриверы и водные собаки.