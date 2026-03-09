Стало известно, кто в России может отправиться на пенсию в 2026 году

«При назначении страховой пенсии учитывается уход за всеми детьми в возрасте до полутора лет, уход за инвалидом первой группы и ребенком с инвалидностью, уход за гражданином, достигшим возраста 80 лет, а также служба в армии по призыву. За каждый календарный год такого периода полагается один год страхового стажа и будет начислен пенсионный коэффициент. Если продолжительность нестрахового периода меньше года, то коэффициент и стаж уменьшаются пропорционально», — рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.