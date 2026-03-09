Стало известно, кто в России может отправиться на пенсию в 2026 году, какие периоды засчитываются в стаж, когда нужно начинать подготовку к выходу на на заслуженный отдых, в том числе досрочно. Подробности — в материале Агентства новостей «Доступ».
В 2026 году женщины могут выйти на страховую пенсию по старости в 59 лет (1967 год рождения), мужчины — в 64 года (1962 год рождения). Кроме того, продолжительность страхового стажа у граждан должна составлять не менее 15 лет, количество пенсионных коэффициентов — не менее 30.
При назначении страховой пенсии по старости на общих основаниях учитываются в стаж периоды трудовой деятельности, за которые работодатель уплачивал страховые взносы. Чем выше официальная зарплата, тем больше коэффициентов будет накоплено. Кроме того, в стаж засчитываются и некоторые социально значимые периоды.
«При назначении страховой пенсии учитывается уход за всеми детьми в возрасте до полутора лет, уход за инвалидом первой группы и ребенком с инвалидностью, уход за гражданином, достигшим возраста 80 лет, а также служба в армии по призыву. За каждый календарный год такого периода полагается один год страхового стажа и будет начислен пенсионный коэффициент. Если продолжительность нестрахового периода меньше года, то коэффициент и стаж уменьшаются пропорционально», — рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.
Информацию о стаже и пенсионных коэффициентах можно получить в личном кабинете на портале «Госуслуги», заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счета (формируется онлайн). Также выписку можно заказать в клиентской службе ОСФР по Челябинской области или в МФЦ. В выписке содержится информация о трудовой деятельности и нестраховых периодах, количестве индивидуального пенсионного коэффициента.
Южноуральцам, которым до выхода на страховую пенсию по старости осталось от двух лет до года, необходимо обратиться в Отделение СФР по Челябинской области для заблаговременной оценки пенсионных прав. Специалисты проверят полноту сведений, содержащихся на индивидуальном лицевом счете, и при необходимости окажут содействие — направят запросы в архивы, ведомства или на предприятие, где работал человек.
«Заявление о назначении страховой пенсии по старости жители региона могут направить не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста. Проще всего это сделать через портал “Госуслуги”, также можно прийти в клиентскую службу Отделения Соцфонда или в МФЦ. Отмечу, что одновременно с заявлением о назначении необходимо подать заявление о выборе способа доставки пенсии», — пояснил Владимир Шаронов.
Напомним, что в некоторых случаях жители региона могут выйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста. Например, граждане, которые работали на вредных, опасных и тяжелых производствах, а также специалисты здравоохранения, педагогические работники, люди творческих профессий.
Право выхода на досрочную пенсию также имеют многодетные матери или один из родителей ребенка с инвалидностью. Назначить пенсию досрочно могут и тем, у кого длительный стаж работы: у женщин — 37 лет, у мужчин — 42 года. Предпенсионеры, потерявшие работу в связи с сокращением штата, ликвидацией организации либо прекращением деятельности ИП, могут досрочно выйти на пенсию по предложению службы занятости.