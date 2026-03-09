Ричмонд
+14°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде к середине недели потеплеет до +16 градусов

В Волгограде и области в ближайшие дни ожидается весенняя погода. Уже к середине недели.

В Волгограде и области в ближайшие дни ожидается весенняя погода. Уже к середине недели в регионе температура воздуха поднимется до +16º.

— Во вторник, 10 марта, утром и днем возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем температура воздуха составит +2…+7º, в отдельных южных районах до +10º, — рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС. — Уже в среду, 11 марта, температура воздуха поднимется до +6…+11º, местами солнце нагреет воздух до +16º.

12 марта будет без существенных осадков, а погода также продолжит радовать жителей региона положительной температурой.