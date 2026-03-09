В Волгограде к середине недели потеплеет до +16 градусов

— Во вторник, 10 марта, утром и днем возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем температура воздуха составит +2…+7º, в отдельных южных районах до +10º, — рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС. — Уже в среду, 11 марта, температура воздуха поднимется до +6…+11º, местами солнце нагреет воздух до +16º.