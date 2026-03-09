В Перми умерла летчица Галина Смагина

ПЕРМЬ, 9 марта. /ТАСС/. Известная летчица Галина Смагина — единственная в СССР женщина-командир Ту-134 — умерла в Пермском крае. Об этом сообщила член Общественной палаты Прикамья и бывший депутат Пермской думы Надежда Агишева в своем Telegram-канале.
«Вчера вечером не стало почетной гражданки Перми, летчицы, преподавателя и прекрасной женщины — Галины Олеговны Смагиной. Светлая память», — написала Агишева.
Галина Смагина стала первой женщиной-командиром пассажирского самолета Ту-134 в гражданской авиации СССР. Она также была участницей рекордного беспосадочного перелета София — Владивосток на самолете Ил-62М, выполненного в 1977 году.
Как сообщается на сайте администрации Перми, Галина Смагина родилась 31 октября 1942 года в Молотове (Перми). Имея диплом летчика-инструктора, она работала в Калужском учебно-тренировочном центре на сверхзвуковых военных самолетах МИГ-15 и МИГ-17, подготовила несколько десятков военных летчиков. В 1971 году Галина Смагина стала командиром корабля ЯК-40, а затем и инструктором по подготовке пилотов. Летала в Средней Азии, над Памиром на сложнейших горных трассах, доставляя на погранзаставы личный состав и военные грузы, награждена знаком «Отличный пограничник» II степени.
В 1977 году в составе женского экипажа на самолете ИЛ-62М Смагина принимала участие в качестве бортинженера в установлении пяти мировых рекордов, из них — четыре на скорость по замкнутому кругу и один — на дальность, это был беспосадочный перелет из Софии во Владивосток. За эти полеты она награждена пятью дипломами Международной авиационной федерации и Орденом Трудового Красного Знамени, получила звание пилота I класса.
В 1977 году, когда Пермский авиаотряд начал эксплуатацию самолетов ТУ-134А, Смагина переучилась на этот самолет и до 1989 года летала на всех авиалиниях в качестве командира корабля, являясь единственной женщиной-командиром корабля такого класса.
Свои знания и опыт летной практической работы Галина Смагина передавала будущим специалистам авиационной промышленности, работая в Пермском авиационном техникуме им. Швецова. Она также создала музей авиации и космонавтики Пермского края.