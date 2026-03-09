В Перми умерла летчица Галина Смагина

В 1977 году в составе женского экипажа на самолете ИЛ-62М Смагина принимала участие в качестве бортинженера в установлении пяти мировых рекордов, из них — четыре на скорость по замкнутому кругу и один — на дальность, это был беспосадочный перелет из Софии во Владивосток. За эти полеты она награждена пятью дипломами Международной авиационной федерации и Орденом Трудового Красного Знамени, получила звание пилота I класса.