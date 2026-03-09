В Москве к 2030 году появятся более 30 тысяч электрозарядных станций

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Более 30 тысяч электрозарядных станций (ЭЗС) появится в Москве к 2030 году, сообщил столичный департамент транспорта.
«К 2030 году в рамках проекта “Энергия Москвы” планируем установить до 4 тысяч ЭЗС, а всего в столице появится более 30 тысяч ЭЗС», — приводятся в сообщении на платформе Max слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Отмечается, что для инвесторов появилась возможность размещать современные зарядные комплексы на условиях города, такой подход позволит в оптимальные сроки нарастить мощности и обеспечить комфортные условия для водителей электромобилей.