В Москве к 2030 году появятся более 30 тысяч электрозарядных станций

«К 2030 году в рамках проекта “Энергия Москвы” планируем установить до 4 тысяч ЭЗС, а всего в столице появится более 30 тысяч ЭЗС», — приводятся в сообщении на платформе Max слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.