«Ротор» и «Урал» сыграли вничью в Волгограде 9 марта

Матч начался весьма динамично для «Ротора». Уже на девятой минуте молодой голкипер «Урала» Кузнецов нарушил правила в своей штрафной, сбив нападающего «Ротора» Эльдарушева. Арбитр без колебаний указал на одиннадцатиметровую отметку. Эльдарушев уверенно реализовал пенальти, отправив мяч в один угол, а вратаря в другой. Этот гол стал первым для форварда в официальных матчах за «Ротор», что не могло не порадовать местных фанатов.