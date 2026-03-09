«Ротор» и «Урал» сыграли вничью в Волгограде 9 марта

9 марта волгоградский «Ротор» и екатеринбургский «Урал» провели захватывающий матч 23-го тура чемпионата первой лиги на «Волгоград Арене», который завершился ничьей 1:1, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Матч начался весьма динамично для «Ротора». Уже на девятой минуте молодой голкипер «Урала» Кузнецов нарушил правила в своей штрафной, сбив нападающего «Ротора» Эльдарушева. Арбитр без колебаний указал на одиннадцатиметровую отметку. Эльдарушев уверенно реализовал пенальти, отправив мяч в один угол, а вратаря в другой. Этот гол стал первым для форварда в официальных матчах за «Ротор», что не могло не порадовать местных фанатов.
Второй тайм «Урал» начал гораздо активнее, наращивая атаки и создавая все больше угрозы у ворот «Ротора». Напряжение на поле нарастало, и развязка наступила уже в компенсированное арбитром время. Вышедший на замену 22-летний полузащитник Морозов сумел сравнять счет, установив окончательный результат — 1:1.
Следующий матч подопечные Дмитрия Парфенова проведут уже 14 марта. Они отправятся в Набережные Челны, где встретятся с местным «КамАЗом»,