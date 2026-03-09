В Омске скончалась журналист Людмила Олейник

Журналистскую карьеру Людмила Олейник начала в редакции газеты «Звезда» Павлоградского района. Позднее многие годы работала на радио и телевидении. В Омском комитете по телевидению и радиовещанию она сначала была корреспондентом, затем редактором общественно-политических передач на радио и редактором телевизионной студии.