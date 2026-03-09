В Омске скончалась журналист Людмила Олейник

В Омске ушла из жизни журналист Людмила Олейник. О её смерти сообщили в Омском союзе журналистов.
Людмила Ивановна была выпускницей факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, также окончила Новосибирскую высшую партийную школу. Членом Союза журналистов СССР она стала в 1980 году.
Журналистскую карьеру Людмила Олейник начала в редакции газеты «Звезда» Павлоградского района. Позднее многие годы работала на радио и телевидении. В Омском комитете по телевидению и радиовещанию она сначала была корреспондентом, затем редактором общественно-политических передач на радио и редактором телевизионной студии.
В конце 1980-х годов её назначили заместителем председателя комитета по радиовещанию Омского облисполкома, однако спустя несколько лет она вновь вернулась к журналистской работе.
Людмила Олейник также трудилась старшим редактором и заместителем главного редактора журнала «Земля Сибирская, дальневосточная». С 1995 по 1997 год она возглавляла телерадиокомпанию АО «ТелеОмск».
С 1998 по 2001 год Олейник руководила пресс-службой департамента образования администрации Омска, а с 2001 по 2005 год работала пресс-секретарём управления физической культуры и спорта администрации города.
До 2020 года она продолжала работать в Омской высшей школе спортивного мастерства и в муниципальном учреждении «Спортивный город».
В Омском союзе журналистов отметили, что Людмила Олейник была активным и неравнодушным человеком, посвятившим жизнь профессии.
Прощание состоится 10 марта в 13:00 по адресу: улица 10 лет Октября, 208 В.
Редакция портала выражает соболезнования родным и близким Людмилы Ивановны.