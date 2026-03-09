Ричмонд
В Омске скончалась журналист Людмила Олейник

Работе в медиасфере Людмила Олейник посвятила больше 40 лет.

Источник: Om1 Омск

В Омске ушла из жизни журналист Людмила Олейник. О её смерти сообщили в Омском союзе журналистов.

Людмила Ивановна была выпускницей факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, также окончила Новосибирскую высшую партийную школу. Членом Союза журналистов СССР она стала в 1980 году.

Журналистскую карьеру Людмила Олейник начала в редакции газеты «Звезда» Павлоградского района. Позднее многие годы работала на радио и телевидении. В Омском комитете по телевидению и радиовещанию она сначала была корреспондентом, затем редактором общественно-политических передач на радио и редактором телевизионной студии.

В конце 1980-х годов её назначили заместителем председателя комитета по радиовещанию Омского облисполкома, однако спустя несколько лет она вновь вернулась к журналистской работе.

Людмила Олейник также трудилась старшим редактором и заместителем главного редактора журнала «Земля Сибирская, дальневосточная». С 1995 по 1997 год она возглавляла телерадиокомпанию АО «ТелеОмск».

С 1998 по 2001 год Олейник руководила пресс-службой департамента образования администрации Омска, а с 2001 по 2005 год работала пресс-секретарём управления физической культуры и спорта администрации города.

До 2020 года она продолжала работать в Омской высшей школе спортивного мастерства и в муниципальном учреждении «Спортивный город».

В Омском союзе журналистов отметили, что Людмила Олейник была активным и неравнодушным человеком, посвятившим жизнь профессии.

Прощание состоится 10 марта в 13:00 по адресу: улица 10 лет Октября, 208 В.

Редакция портала выражает соболезнования родным и близким Людмилы Ивановны.