В Свердловской области медиков переоденут в униформу разных цветов

Для уральских медиков утвердили цветовую дифференциацию.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники медицинских учреждений Свердловской области получат униформу разных цветов в зависимости от занимаемой должности. Закупать новую форму, рекомендованную федеральным Минздравом, будут руководители медицинских учреждений.

Для руководящего состава — фиолетовый цвет.

Для врачей — темно-зеленый цвет.

Для среднего медицинского персонала — салатовый.

Для младшего медицинского персонала — лавандовый.

Для административных работников — голубой.

Для немедицинских и хозяйственных служб, а также it-специалистов — серый.

Обувь должна быть с подошвой 2−3 сантиметра толщиной, рифленой, гибкой, прорезиненной, нескользящей. Это минимизирует нагрузку при длительной ходьбе.

Летом 2025 года во время обсуждения вопроса о введении дифференцированной формы в медицинских учреждениях заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова одобрила введение новой униформа.

После утверждения федерального стандарта свердловские медицинские учреждения приступили к приобретению формы.