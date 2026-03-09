В Свердловской области медиков переоденут в униформу разных цветов

Сотрудники медицинских учреждений Свердловской области получат униформу разных цветов в зависимости от занимаемой должности. Закупать новую форму, рекомендованную федеральным Минздравом, будут руководители медицинских учреждений.
Для руководящего состава — фиолетовый цвет.
Для врачей — темно-зеленый цвет.
Для среднего медицинского персонала — салатовый.
Для младшего медицинского персонала — лавандовый.
Для административных работников — голубой.
Для немедицинских и хозяйственных служб, а также it-специалистов — серый.
Обувь должна быть с подошвой 2−3 сантиметра толщиной, рифленой, гибкой, прорезиненной, нескользящей. Это минимизирует нагрузку при длительной ходьбе.
Летом 2025 года во время обсуждения вопроса о введении дифференцированной формы в медицинских учреждениях заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова одобрила введение новой униформа.
После утверждения федерального стандарта свердловские медицинские учреждения приступили к приобретению формы.