В Ростовской области погибло четыре человека за сутки при пожарах в жилых домах

Неисправная проводка и непотушенные сигареты унесли жизни четверых донских пенсионеров.

Источник: Комсомольская правда

За сутки на территории Ростовской области при пожарах погибло четыре человека. Об этом рассказали в социальных сетях регионального МЧС.

— В хуторе Белогорском Шолоховского района огонь унес жизнь 95-летнего пенсионера. Предварительно, причиной трагедии стала непотушенная сигарета, — уточнили в спасательном ведомстве.

Предварительно, причиной трагедии стала непотушенная сигарета. Фото: МЧС РО.

По данным специалистов, еще один инцидент произошел в селе Заветном, где в ночном пожаре погиб 63-летний мужчина. Возможной причиной трагедии называют короткое замыкание электропроводки. Пламя охватило площадь в 20 квадратных метров, для тушения задействовали восемь огнеборцев и две автоцистерны.

В Сальске на территории СНТ «Локомотивщик» загорелся дачный домик на площади пять квадратных метров. Владелец постройки отравился дымом из-за аварийного режима работы обогревателя. 66-летний мужчина скончался.

В поселке Новомирском Азовского района жертвой огня стал 70-летний житель. Точные обстоятельства данного происшествия в настоящее время продолжают устанавливать дознаватели.

