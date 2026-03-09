В Ростовской области погибло четыре человека за сутки при пожарах в жилых домах

По данным специалистов, еще один инцидент произошел в селе Заветном, где в ночном пожаре погиб 63-летний мужчина. Возможной причиной трагедии называют короткое замыкание электропроводки. Пламя охватило площадь в 20 квадратных метров, для тушения задействовали восемь огнеборцев и две автоцистерны.