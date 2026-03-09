В Ростовской области погибло четыре человека за сутки при пожарах в жилых домах

За сутки на территории Ростовской области при пожарах погибло четыре человека. Об этом рассказали в социальных сетях регионального МЧС.
— В хуторе Белогорском Шолоховского района огонь унес жизнь 95-летнего пенсионера. Предварительно, причиной трагедии стала непотушенная сигарета, — уточнили в спасательном ведомстве.
Предварительно, причиной трагедии стала непотушенная сигарета. Фото: МЧС РО.
По данным специалистов, еще один инцидент произошел в селе Заветном, где в ночном пожаре погиб 63-летний мужчина. Возможной причиной трагедии называют короткое замыкание электропроводки. Пламя охватило площадь в 20 квадратных метров, для тушения задействовали восемь огнеборцев и две автоцистерны.
В Сальске на территории СНТ «Локомотивщик» загорелся дачный домик на площади пять квадратных метров. Владелец постройки отравился дымом из-за аварийного режима работы обогревателя. 66-летний мужчина скончался.
В поселке Новомирском Азовского района жертвой огня стал 70-летний житель. Точные обстоятельства данного происшествия в настоящее время продолжают устанавливать дознаватели.
