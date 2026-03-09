В городе Саки на два месяца перекроют проезд перед районной больницей

«В связи с проведением работ по строительству ливневой канализации в период с 8 часов 10 марта по 1 мая будет перекрыт проезд автотранспорта по улице Санаторная», — сказано в сообщении.
Уточняется, что ограничения будут введены от улицы Лобозова до Санаторной, 25 корпус 1. На это время для легковых автомобилей будет организовано двухстороннее движение по улицам Лобозова и Гайнутдинова. Пассажирский транспорт ходить не будет.
«Работа пассажирского транспорта будет организована по временной схеме движения. Конечная остановка по маршруту 1 “Химпоселок-Больница”, 1 А “улица Ивановой-Больница”, 6 “Больница-Ж/Д Вокзал”, 7 “ул. Набережная-Больница” будет вблизи многоквартирного дома расположенного по улице Санаторная, 25 корпус», — уточнила Юлия Предыбайло.
Также жителей и гостей города-курорта просят временно не парковать машины на улице Санаторная, чтобы пассажирский транспорт мог развернуться.