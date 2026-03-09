«Минскэнерго» сказало, почему над Минском летает вертолет в марте 2026

«Минскэнерго» сообщило, что в Минске будут проводить аэросъемку теплосетей. «В ближайшее время филиалом “Минские тепловые сети” РУП “Минскэнерго” будут выполняться работы по аэросъемке тепловых сетей столицы», — говориться в сообщении.
Уточняется, что такая съемка проводится ежегодно на этапе завершения отопительного сезона. Она необходима для выявления тепловых аномалий в местах подземного прохождения теплотрасс.
«Это позволяет определить места повреждения трубопроводов и их тепловой изоляции, возможных затоплений тепловых камер и каналов и других неисправностей тепловой сети», — сообщили в «Минскэнерго».
Минчанам следует учесть, что аэросъемка будет проходить на высоте 500−600 метров на вертолете МЧС с использованием специального тепловизионного оборудования. Полеты пройдут в вечернее и ночное время.
Такое время суток выбрано для получения точных данных, ведь днем активное движение автотранспорта создает тепловые помехи, исключающие корректную диагностику подземных коммуникаций.
