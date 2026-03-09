Ричмонд
«Минскэнерго» сказало, почему над Минском летает вертолет в марте 2026

Над Минском будет летать вертолет, чтобы выполнить аэросъемку теплосетей столицы.

Источник: Комсомольская правда

«Минскэнерго» сообщило, что в Минске будут проводить аэросъемку теплосетей. «В ближайшее время филиалом “Минские тепловые сети” РУП “Минскэнерго” будут выполняться работы по аэросъемке тепловых сетей столицы», — говориться в сообщении.

Уточняется, что такая съемка проводится ежегодно на этапе завершения отопительного сезона. Она необходима для выявления тепловых аномалий в местах подземного прохождения теплотрасс.

«Это позволяет определить места повреждения трубопроводов и их тепловой изоляции, возможных затоплений тепловых камер и каналов и других неисправностей тепловой сети», — сообщили в «Минскэнерго».

Минчанам следует учесть, что аэросъемка будет проходить на высоте 500−600 метров на вертолете МЧС с использованием специального тепловизионного оборудования. Полеты пройдут в вечернее и ночное время.

Такое время суток выбрано для получения точных данных, ведь днем активное движение автотранспорта создает тепловые помехи, исключающие корректную диагностику подземных коммуникаций.

Кстати, прочитайте как белорусский священник-фотограф сделал редкий кадр солнечного затмения, произошедшего 112 лет назад.

А между тем, власти Минска хотят застроить полуостров на изгибе Свислочи в центре Минска.

Кстати, ЖКХ Минска сказало, снизят ли тариф жировки, если не пользуешься мусоропроводом.

Мы писали, что президент Александр Лукашенко хочет переименовать кофе «Американо» в общепите Беларуси.

