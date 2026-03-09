Обязательный экзамен по истории в школах: как приняли новшество в Крыму

По словам Костылева, без современной адекватной модели образования в России, которая строится по поручению президента РФ, не может быть современного государства, поэтому все шаги к намеченной цели важны.
Один из важнейших — разработка единых учебников по всем предметам, и не случайно первый такой выпущен именно по истории, зная которую, можно предсказать будущее, отметил Костылев.
«Мы сделали прорывной шаг к единой модели образования, и у нас появились учебники по истории по всей вертикали. Они уже поступили в школы Симферополя и во все школы Республики Крым, чуть больше 500 школ», — сказал Костылев.
По его мнению, «история важна для формирования патриотически настроенного, грамотного и образованного человека», каких должно быть в России все больше.
«А спроси сейчас у среднестатистического взрослого, какую роль сыграла битва при Молодях в становлении государства российского? Сто процентов мы получим, мягко говоря, вялый ответ», — заметил Костылев.
«Имена на слуху, но копни чуть глубже, уточни, какие реформы были проведены, что конкретно сделано? Тот же Петр Первый — неоднозначная фигура в сознании многих наших граждан. Определенные моменты спорны, но мы должны все уметь сказать», — добавил Костылев.
В этой связи он уверен — то, что дети будут проходить определенную фильтрацию на знание истории своей страны, принесет только пользу.
«Тем паче, что это, как я вижу, не совсем экзамен, а сродни итоговому собеседованию. То есть это общение с ребенком, так как регулятором предполагается устная форма в попытке выяснить, какие сформировались компетенции и есть ли вообще понимание исторического процесса в России или нет», — сказал Костылев.
«Другое дело, что это не прибавит свободного времени учителям. То есть, под это нужно выделить часы, освободить помещения, собрать детей и так далее. Но если вся эта история будет внедрена, пройдет апробацию, широкое обсуждение — а без этого никак, и, слава богу, что в нашей стране все серьезные вопросы обсуждаются и с профессиональным сообществом, — то, я думаю, это только на пользу пойдет всем — и детям, и взрослым», — говорит Костылев.
При этом за учителями оставляется право «определенным образом добавлять в образовательную программу то, что он считается целесообразным» для достижения нужного уровня подготовки детей по предмету, резюмировал спикер.
Накануне министр просвещения России Сергей Кравцов объявил о введении устного экзамена по истории для учащихся 9-х классов. Нововведение будет действовать с 2027—2028 учебного года и станет обязательным. В Минпросвещения уточнили, что новый устный экзамен по истории станет формой допуска к ОГЭ.