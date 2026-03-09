В области Абай активно готовятся к паводкам

В Бескарагайском районе также круглосуточно ведется работа по предотвращению весеннего паводка. В этом году объем выпавшего снега на территории района в два раза больше по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день вывезено 22 500 кубометров снега. В населенных пунктах организована откачка талых вод и принимаются профилактические меры. Кроме того, подготовлено около 1000 мешков с инертным материалом, очищены водопропускные трубы на 17 внутрипоселковых дорогах. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций подготовлено более 40 единиц специальной техники и 18 мотопомп.