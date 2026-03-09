Финал Гран-При по фигурному катанию завершился победой Петра Гуменника

В заключительный день состязаний спортсмены представили произвольные программы в одиночном катании.
Мужчины:
Пётр Гуменник — сохранил лидерство после короткой программы и одержал победу.
Евгений Семененко — второе место.
Николай Угожаев — третье место.
Женщины:
Алиса Двоеглазова — победительница по сумме баллов за две программы.
Дарья Садкова — серебряная медаль.
Камилла Нелюбова — бронзовая медаль.
Напомним, финальный этап Кубка России стартовал 8 марта. На льду арены «Трактор» собрались лучшие фигуристы страны.