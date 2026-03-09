Ричмонд
Финал Гран-При по фигурному катанию завершился победой Петра Гуменника

Подведены итоги финального дня Гран-при России по фигурному катанию 2026 в Челябинске.

Источник: Пресс-служба минспорта Челябинской области

В заключительный день состязаний спортсмены представили произвольные программы в одиночном катании.

Мужчины:

Пётр Гуменник — сохранил лидерство после короткой программы и одержал победу.

Евгений Семененко — второе место.

Николай Угожаев — третье место.

Женщины:

Алиса Двоеглазова — победительница по сумме баллов за две программы.

Дарья Садкова — серебряная медаль.

Камилла Нелюбова — бронзовая медаль.

Напомним, финальный этап Кубка России стартовал 8 марта. На льду арены «Трактор» собрались лучшие фигуристы страны.