В Башкирии за неделю зафиксировали почти 42 тыс. обращений в экстренные службы

В Башкирии за минувшую неделю, со 2 по 8 марта, было зарегистрировано 41 922 обращения в Центр обработки вызовов Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Это на 1 881 звонок больше, чем неделей ранее. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно статистике ГКЧС, в числе прочих в Систему-112 были переадресованы вызовы через номера 01 (268 звонков, +47 к прошлой неделе), 02 (5252, +561), 03 (11164, −1258) и 04 (495, +21).
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.