В Башкирии за неделю зафиксировали почти 42 тыс. обращений в экстренные службы

В Башкирии за минувшую неделю, со 2 по 8 марта, было зарегистрировано 41 922 обращения в Центр обработки вызовов Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Это на 1 881 звонок больше, чем неделей ранее. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.