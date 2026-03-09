Кто имеет право на получение двух пенсий?

Отдельная категория военнослужащих — мобилизованные, добровольцы и контрактники, которые участвуют в СВО. Пенсионное обеспечение для этой категории военнослужащих регулирует Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Таким военнослужащим положена обычная страховая пенсия, так как они не принадлежат к основному составу регулярной армии (не являются кадровыми военными). За период участия в СВО страховой стаж засчитывают в двойном размере.