Кто имеет право на получение двух пенсий?

— В России право на одновременное получение двух пенсий имеет ряд категорий граждан. — консультирует эксперт «АиФ-Волгоград», заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев. — Это военные пенсионеры, а также приравненные к ним сотрудники МВД, ФСБ, ФСИН, следкома, противопожарной службы, погранвойск, госохраны, Росгвардии и других военизированных формирований, созданных по ФЗ.
Они получают пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства, а при наличии стажа на «гражданке» (минимум 15 лет) и достаточного количества коэффициентов (ИПК 30) — вторую страховую пенсию по старости (без фиксированной выплаты) от Социального фонда России (СФР).
Военнослужащие, которые проходили службу по призыву, имеют право только на военную пенсию по инвалидности и социальную пенсию по старости. Право на такую пенсию возникает, если инвалидность была получена в период срочной службы.
Отдельная категория военнослужащих — мобилизованные, добровольцы и контрактники, которые участвуют в СВО. Пенсионное обеспечение для этой категории военнослужащих регулирует Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Таким военнослужащим положена обычная страховая пенсия, так как они не принадлежат к основному составу регулярной армии (не являются кадровыми военными). За период участия в СВО страховой стаж засчитывают в двойном размере.
Участники СВО, получившие инвалидность, могут получать одновременно пенсию по инвалидности (по линии своего ведомства) и страховую пенсию по старости (по линии Социального фонда России).
Инвалиды вследствие военной травмы — получают государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.
Участники Великой Отечественной войны — получают несколько выплат: страховая или военная пенсия + две пенсии (по инвалидности и старости) + ежемесячная денежная выплата + дополнительное материальное обеспечение.
Жители блокадного Ленинграда, осажденного Сталинграда и Севастополя — если установлена инвалидность (любой группы), получают государственную пенсию по инвалидности и страховую по старости.
Члены семей погибших военнослужащих — получают пенсию по случаю потери кормильца и собственную пенсию по старости/инвалидности.
И еще космонавты, летчики-испытатели — они получают пенсию за выслугу лет и страховую пенсию по старости; федеральные служащие: получают пенсию за выслугу лет и долю страховой пенсии по старости.
Для оформления второй пенсии необходимо обратиться с заявлением в Социальный фонд России (СФР) или МФЦ (Мои документы).
Помимо принадлежности к льготной категории, для получения второй пенсии в 2026 году необходимо достижение возраста 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, а также наличие не менее 15 лет стажа и 30 ИПК.
Правительство и Госдума сейчас прорабатывают возможность предоставления права на вторую пенсию в следующих случаях:
детям-инвалидам вторую пенсию в случае потери кормильца (сейчас вторая пенсия только если кормилец погиб в ходе боевых действий);
вдовам военнослужащих (сейчас вторая пенсия только вдовам погибших военных, но не вдовам умерших военнослужащих).