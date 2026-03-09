Из-за дорожного ремонта на трассе М-4 «Дон» возможна пробка до восьми километров

Сотрудники полиции настоятельно порекомендовали водителям воспользоваться объездными путями, чтобы избежать длительного ожидания в заторе. Для этого автомобилистам предложили съехать на транспортной развязке 983-го километра в Красном Сулине, проследовать через Новошахтинск и вернуться обратно на магистраль на 1002-м километре.