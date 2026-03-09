Ричмонд
Из-за дорожного ремонта на трассе М-4 «Дон» возможна пробка до восьми километров

Дорожники перекрыли часть трассы М-4 «Дон» для ремонта ям под Красным Сулином.

Источник: Комсомольская правда

Из-за проведения восстановительных работ на трассе М-4 «Дон» возможна пробка до восьми километров. Об этом автомобилистов предупредили в социальных сетях региональной Госавтоинспекции.

— На 1001-м километре автодороги проводятся работы по ямочному ремонту покрытия. В связи с этим на участке возможно затруднение движения, протяженность затора может достигать до восьми километров, — уточнили в ведомстве.

Сотрудники полиции настоятельно порекомендовали водителям воспользоваться объездными путями, чтобы избежать длительного ожидания в заторе. Для этого автомобилистам предложили съехать на транспортной развязке 983-го километра в Красном Сулине, проследовать через Новошахтинск и вернуться обратно на магистраль на 1002-м километре.

Участников движения призвали соблюдать скоростной режим и требования установленных знаков.

Напомним, в воскресенье, 8 марта, в Волгодонском районе 16-летний подросток на питбайке пострадал в ДТП.

