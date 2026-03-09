Воронежский Роспотребнадзор открыл «Горячую линию»

В управлении Роспотребнадзора по Воронежской области с 9 по 20 марта будет работать «Горячая линия». Об это сообщает телеграм-канала регионального ведомства.
Граждане и предприниматели смогут получить консультации по бесплатному номеру 8−800−201−05−97 в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 13:45). В числе прочего, воронежцам расскажут, как правильно оформить претензии, подать заявление и обращение в Роспотребнадзор.
Также можно будет позвонить по телефонам «Горячих линий» территориальных отделов управления:
в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2−17−68;
в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8 (47396) 2−72−12 и 2−76−16;
в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8 (47362) 2−48−93;
в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8 (47341) 5−41−51;
в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах: 8 (47391) 4−56−46;
в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8 (47363) 2−18−15;
в Борисоглебске, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8 (47354) 6−38−22;
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8 (47346) 2−08−29, 2−77−17, 8 (47361) 2−26−65.