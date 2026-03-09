«Муж домой звал быстрее, у меня дети маленькие»: после празднования 8 Марта гаишники в Башкирии задержали даму на BMW

В Архангельском районе Башкирии сотрудники ГАИ задержали пьяную женщину, пытавшуюся скрыться от преследования за рулем BMW. Об этом сообщил начальник дорожной полиции республики Владимир Севастьянов.
Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 марта. На телефон доверия МВД Башкирии обратился неравнодушный житель. Он сообщил, что в центре села заметил белую BMW, у водителя которой есть явные признаки алкогольного опьянения.
— Госавтоинспекции незамедлительно прибыли в указанный район и обнаружили автомобиль на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина. При попытке остановить транспортное средство для проверки документов водитель проигнорировал законное требование полицейских и попыталась скрыться. В ходе непродолжительного преследования автомобиль был остановлен на улице Пушкина, — рассказал главный гаишник Башкирии.
За рулем оказалась 30-летняя женщина. Инспекторы сразу почувствовали исходящий от нее запах алкоголя. В салоне патрульной машины она заявила, что не собирается ни проверяться на алкотестере, ни проходить медицинское освидетельствование в больнице.
— Я домой ехала — муж домой звал быстрее. Я дышать [в алкотестер] не буду. Точно не буду. Можете даже мне не рассказывать. Я с похмелья. В больницу придется ехать? У меня дети маленькие. Я не могу ехать в больницу. У меня дети маленькие! — заявила сотрудникам ГАИ женщина.
На неё в итоге составили два административных протокола: за попытку скрыться и отказ от медицинского освидетельствования.
