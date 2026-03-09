На предстоящей рабочей неделе Ростовскую область накроет возбужденная буря

Согласно представленному специалистами графику, первую половину короткой рабочей недели магнитосфера останется абсолютно спокойной. Заметная активность начнется только с пятницы, 13 марта. В этот день Кр-индекс достигнет отметки 4. Это состояние ученые называют «возбужденной магнитосферой», которое находится в желтой зоне и по мощности не дотягивает даже до слабой бури уровня G1.