На предстоящей рабочей неделе Ростовскую область накроет возбужденная буря

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликовали обновленный прогноз космической погоды. Вероятность того, что сильные магнитные бури будут бушевать на рабочей неделе в Ростовской области, эксперты исключили, спрогнозировав в регионе лишь периоды возбужденной магнитосферы.
Согласно представленному специалистами графику, первую половину короткой рабочей недели магнитосфера останется абсолютно спокойной. Заметная активность начнется только с пятницы, 13 марта. В этот день Кр-индекс достигнет отметки 4. Это состояние ученые называют «возбужденной магнитосферой», которое находится в желтой зоне и по мощности не дотягивает даже до слабой бури уровня G1.
— Небольшие магнитные возмущения ожидаются. Метеозависимым людям, страдающим в подобные периоды, рекомендуют избегать стрессов и больше отдыхать.
Напомним, показатель G означает уровень геомагнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности.
