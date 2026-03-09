В Волгодонском районе погибли три человека на местной автодороге

В ДТП в Волгодонском районе погибли три человека. Об этом рассказали в социальных сетях региональной Госавтоинспекции.
— Сотрудники работают на месте ДТП на автодороге Титов — Потапов. В результате аварии, по предварительной информации, погибли три человека, — уточнили в ведомстве.
В настоящее время на участке происшествия находятся сотрудники полиции и представители экстренных служб. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего инцидента. Правоохранители настоятельно призывают водителей соблюдать безопасную дистанцию, скоростной режим и быть предельно внимательными во время движения.
Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего инцидента. Фото: Госавтоинспекция РО.
Напомним, из-за проведения восстановительных работ на трассе М-4 «Дон» возможна пробка до восьми километров.
— На 1001-м километре автодороги проводятся работы по ямочному ремонту покрытия. В связи с этим на участке возможно затруднение движения, протяженность затора может достигать до восьми километров, — подчеркнули в ведомстве.
