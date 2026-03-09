В Волгодонском районе погибли три человека на местной автодороге

В настоящее время на участке происшествия находятся сотрудники полиции и представители экстренных служб. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего инцидента. Правоохранители настоятельно призывают водителей соблюдать безопасную дистанцию, скоростной режим и быть предельно внимательными во время движения.