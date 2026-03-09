Ричмонд
Двое погибли в аварии с двумя «Ладами» под Волгоградом

Судя по фото с места происшествия, одна из машин после столкновений отлетела в сторону и врезалась в столб.

Очередная дорожная трагедия случилась в Волгоградской области 9 марта. В рабочем поселке Средняя Ахтуба столкнулись два автомобиля, два человека погибли.

«Около часу дня напротив дома на улице Кузнецкой, 1, столкнулись “Лада гранта” и “Лада Веста”. Водитель и пассажир автомобиля “Лада Гранта” скончались. Еще одна пассажир, находившаяся в этом автомобиле, была доставлена в медучреждение», — сообщают в пресс-службе регионального полицейского главка.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Днем ранее водитель Mercedes сбил подростка на велосипеде в Волгограде.