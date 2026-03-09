Ричмонд
Цены на топливо продолжают бить рекорды: В Молдова опять дорожают бензин и солярка — такими темпами скоро до 30 леев за литр дойдет

Дизельное топливо завтра подорожает ещё на 72 бана.

Источник: Комсомольская правда

Цены на топливо в Молдове резко выросли из-за конфликта в Иране и скачка цен на нефть Brent выше 116 долларов за баррель.

Как сообщило Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ), военные действия в Персидском заливе продолжают оказывать значительное влияние на цены на нефть и топливо.

Таким образом, на 10 марта установлены следующие максимальные розничные цены на основные виды топлива:

— бензин подорожает до 24,82 лея (+28 банов), а дизельное топливо до 23,59 лея (+72 бана).

.

