Цены на топливо продолжают бить рекорды: В Молдова опять дорожают бензин и солярка — такими темпами скоро до 30 леев за литр дойдет

Цены на топливо в Молдове резко выросли из-за конфликта в Иране и скачка цен на нефть Brent выше 116 долларов за баррель.
Как сообщило Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ), военные действия в Персидском заливе продолжают оказывать значительное влияние на цены на нефть и топливо.
Таким образом, на 10 марта установлены следующие максимальные розничные цены на основные виды топлива:
— бензин подорожает до 24,82 лея (+28 банов), а дизельное топливо до 23,59 лея (+72 бана).
