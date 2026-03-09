Нарколог Тюрин заявил о смертельной опасности лечения простуды алкоголем

Употребление алкоголя для лечения простуды может привести к смертельно опасным последствиям. Об этом «Ленте.ру» заявил нарколог Андрей Тюрин.
По словам специалиста, практика лечения первых признаков ОРВИ водкой с перцем или противопростудными коктейлями на основе алкоголя не имеет смысла с точки зрения доказательной медицины. Спиртное не убивает инфекцию, а лишь замедляет выздоровление и провоцирует серьезные осложнения.
Тюрин объяснил, что даже однократное употребление алкоголя нарушает синтез иммуноглобулинов и снижает количество лейкоцитов, из-за чего организм лишается сил на сопротивление, и болезнь затягивается.
Кроме того, врач подчеркнул, что ОРВИ сопровождается интоксикацией и температурой, что создает колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Алкоголь дополнительно стимулирует частоту сердечных сокращений, и при наложении этих факторов риск тахикардии, скачков давления и жизнеугрожающей аритмии возрастает многократно. Для людей со скрытыми сердечными проблемами такой «лечебный» коктейль может стать последним, предупредил нарколог.
