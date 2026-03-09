Нарколог Тюрин заявил о смертельной опасности лечения простуды алкоголем

Кроме того, врач подчеркнул, что ОРВИ сопровождается интоксикацией и температурой, что создает колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Алкоголь дополнительно стимулирует частоту сердечных сокращений, и при наложении этих факторов риск тахикардии, скачков давления и жизнеугрожающей аритмии возрастает многократно. Для людей со скрытыми сердечными проблемами такой «лечебный» коктейль может стать последним, предупредил нарколог.